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ФАС выявила нарушения в документации конкурса на реконструкцию аэропорта Толмачево

В ведомстве сообщили, что заказчик установил требования к ряду работ в соответствии с недействующими ГОСТ и СНИП
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения при проведении конкурса по выбору подрядчика реконструкции аэропортового комплекса Толмачево в Новосибирске  - одного из крупнейших российских авиационных хабов - стоимостью 3,6 млрд рублей. Заказчик установил требования к ряду работ в соответствии с недействующими ГОСТ и СНИП, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В конце ноября ФАС приостанавливала конкурс на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса Толмачево, в том числе второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) аэропорта. Жалобу подала компания "Сибирский кедр", позднее еще одна жалоба подана компанией "Диалог металлстрой". Компании, в частности, требовали изменить конкурсную документацию.

"ФАС России рассмотрела жалобы компаний "Сибирский кедр" и "Диалог металлстрой" <…>. Доводы жалобы ООО "Диалог металлстрой" были признаны необоснованными, жалоба компании "Сибирский кедр" - обоснована в части установления в закупочной документации требования о соответствии выполненных работ недействующим ГОСТ и СНИП", - приводит пресс-служба слова начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.

Заказчику выдано предписание об устранении выявленных нарушений на стадии рассмотрения заявок и заключения госконтракта. Заказчиком работ начальной стоимостью 3,6 млрд рублей является Росавиация. Согласно материалам закупки, подрядчик должен выполнить работы до декабря 2021 года. Конкурс предполагает реконструкцию аэропортового комплекса, включающего в себя, помимо ВПП, другую аэродромную инфраструктуру - стоянки, рулежные дорожки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее отмечал, что руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывают, что после реализации масштабной инвестиционной программы, которая включает в том числе строительство нового терминала аэропорта общей стоимостью 20 млрд рублей, а также реконструкцию двух ВПП, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом РФ, где есть свой аэропорт". По его словам, реконструкция ВПП-2 позволит увеличить ее пропускную способность в 10 раз.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.

Теги
РоссияНовосибирская область
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