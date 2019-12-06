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СГК заместит котельную в селе Хакасии при поддержке Фонда ЖКХ

СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве

АБАКАН, 6 декабря. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) поддержит проект Сибирской генерирующей компании (СГК) по замещению котельной села Подсинее в Хакасии, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Стоимость проекта по замещению малоэффективной угольной котельной составляет 131 млн рублей. Без участия Фонда содействия реформированию ЖКХ реализовать его было бы невозможно из-за высокой стоимости. Совместные усилия министерства строительства и ЖКХ республики, Сибирской генерирующей компании позволили получить положительное решение вопроса о софинансировании работ", - говорится в сообщении.

Первый этап замещения предполагает строительство тепловой сети и Центрального теплового пункта, планируется, что он будет реализован до начала осени 2020 года. Вторым этапом станет переключение потребителей села к резервной котельной, которая имеет необходимый резерв мощности, и закрытие основной котельной в селе.

"Полностью проект будет реализован к концу 2020 года. Огромным бонусом к закрытию котельной для жителей Подсинего станет возможность пользоваться горячей водой круглогодично. Сейчас в селе горячая вода есть только в период отопительного сезона, летом котельная не работает", - уточнили в пресс-службе.

СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Теги
РоссияХакасия
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