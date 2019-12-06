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Собственник ТЭЦ в алтайском городе Яровое заявил о рейдерском захвате станции

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло сообщил, что получил соответствующее обращение

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Собственник ТЭЦ города Яровое в Алтайском крае, где в ноябре был введен режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, "Яровская топливно-энергетическая компания", обвинил власти региона в рейдерском захвате станции, заявил в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. В свою очередь Алтайские власти отметили, что собственник не обеспечивает функционирование станции должным образом, что ставит под угрозу теплоснабжение 18-тысячного города, поэтому ТЭЦ решили вернуть в муниципальную собственность.

Режим ЧС в Яровом введен 22 ноября, когда температура в квартирах и соцобъектах в городе составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал только один котел из трех, а закупленный уголь имел высокое содержание влаги и смерзается при морозах. Власти Алтайского края выделили средства на покупку качественного топлива и отстранили собственника станции от управления объектом.

"Я получил обращения собственника с жалобой на вас и обвинением в рейдерском захвате. У меня будет просьба, я направлю вам это обращение, надо организовать проверку", - сказал Меняйло на совещании по вопросу прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов в Сибири, обращаясь к представителям Алтайского края.

Как в ответ пояснил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, власти запустили процесс возвращения ТЭЦ муниципальную собственность. Он отметил, что после отстранения собственника в Яровом обеспечен необходимый запас угля на ТЭЦ, в дома и социальные учреждения подается тепло, подготовлен план восстановления технологического оборудования, идут работы восстановления котлов.

Как ранее сообщал ТАСС, для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Власти Алтайского края приняли решение о вводе режима ЧС в Яровом с 22 ноября и отстранении ООО "Яровская топливно-энергетическая компания", организации, эксплуатирующей ТЭЦ. Работой по функционированию ТЭЦ занимается муниципальное предприятие "Яровский теплоэлектрокомплекс".

Теги
РоссияАлтайский край
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