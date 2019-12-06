РЖД вложат в модернизацию ветки Междуреченск - Тайшет за пять лет 110 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. РЖД вложит в комплексное развитие железнодорожной линии Междуреченск - Тайшет 110 млрд рублей в 2020-2024 гг., сообщил в пятницу ТАСС начальник Красноярской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Вадим Владимиров.

По линии Междуреченск - Тайшет идет перевозка угля из Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края к портам Дальнего Востока. РЖД с 2013 года занимается ее модернизацией. В настоящий момент действуют четыре программы по комплексному развитию этой железнодорожной линии.

"Ожидаемый суммарный объем инвестиций по всем программам комплексной реконструкции линии Междуреченск - Тайшет на ближайшие пять лет [до 2024 года включительно] - 110 млрд рублей. Их выполнение создаст условия для эффективного продвижения грузов на восток", - сказал Владимиров. Только на реализацию программы "Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет" в 2020 году планируется направить 8,7 млрд руб. В 2019 году инвестиции по ней составили порядка 9 млрд рублей. К настоящему моменту выполнено 66% запланированных по программе работ.

Красноярская железная дорога проходит по четырем регионам России - Красноярскому краю, Хакасии, Кемеровской и Иркутской области. Она связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую дороги, является погрузочной и транзитной, находится в центре Транссиба.