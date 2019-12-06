Новосибирскую чиновницу задержали во время совещания

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Чиновницу администрации Первомайского района Новосибирска задержали в качестве подозреваемой по делу о махинациях с муниципальной землей во время совещания, инициированного районным прокурором. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

"Сегодня по инициативе прокурора района Игоря Пуцына в администрации района проведено совещание, на котором прокурором указано на выявленные нарушения и недопустимость нарушения закона, высказано требование об исключении фактов любой преступной деятельности сотрудниками администрации. Непосредственно в ходе проведения совещания чиновница была задержана по подозрению в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.

Было установлено, что 20 июня 2012 года начальник отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района Новосибирска, действуя от имени умершей в 2010 году женщины, приобрела муниципальный земельный участок площадью 815 квадратных метров. Отмечается, что кадастровая стоимость участка составила 387 тысяч рублей. Уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере") было возбуждено 4 декабря.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.