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АСИ рассматривает Белокуриху для создания штаба проекта превентивной медицины "Хелснет"

По словам соруководителя проекта "Хелснет" Сергея Чудакова, штаб станет эффективным инструментом привлечения в курорт российских и зарубежных инвестиций

БЕЛОКУРИХА, 7 декабря. /ТАСС/. Ассоциация стратегических инициатив (АСИ) рассматривает курорт федерального значения Белокуриха в Алтайском крае как площадку штаба проекта превентивной медицины "Хелснет" для создания региональной дорожной карты в рамках проекта. Об этом сообщил журналистам сообщил в субботу в рамках I межрегионального инвестиционного форума "Белокуриха-2" соруководитель проекта "Хелснет" АСИ Сергей Чудаков.

Дорожная карта "Хелснет" национальной технологической инициативы (НТИ) реализуется правительством России в соответствии с перечнем поручений главы государства по реализации послания Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года и утверждена решением президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Основные направления реализации дорожной карты - информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие.

"Дорожная карта "Хелснет", которая реализуется сейчас, в частности, АСИ, при поддержке других институтов развития, предполагает создание региональных дорожных карт в рамках общефедеральной. Мы сейчас очень тщательно прорабатываем с каждым регионом возможность опереться на региональные уникальные ресурсы, которые позволят такой дорожной карте стать эффективной. Важно понять, где [будет] находиться штаб по реализации такой карты - по логике, надо говорить о том, что штаб должен находиться в региональной столице. Но у меня есть ощущение после визита [в Белокуриху] - не создать ли нам штаб в Белокурихе по организации такой карты", - сказал Чудаков.

По его словам, такая инициатива будет согласовываться с правительством Алтайского края, и все основания, чтобы поставить вопрос о создании штаба, есть. Штаб станет эффективным инструментом привлечения в курорт инвестиций не только российских, но и зарубежных.

Чудаков также отметил, что сегодня конкуренция в сфере охраны здоровья на международном уровне очень высока. По его словам, сегодня стоит задача оставить туристические инвестиции в РФ, а не инвестировать их в курорты других стран. Для этого нужно, чтобы люди, которые едут на курорты за рубеж за услугами превентивной медицины, оставались на российских курортах, в частности, в Белокурихе, и приезжали сюда не только из ближайших регионов Сибири, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. По мнению Чудакова, идеология работы превентивной медицины на курортах должна соответствовать современному представлению об отдыхе людей, которые не хотят болеть, и такие условия создать в Белокурихе возможно.

Курорт федерального значения "Белокуриха", появился в конце XIX века в предгорной зоне Алтая, известен радоновыми источниками и горным воздухом, санатории курорта посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек.

О форуме

I Межрегиональный инвестиционный форум "Белокуриха-2" создан для обсуждения общих задач между бизнесом и представителями власти от спорта, природоохраны, туризма и развития курортной деятельности. В нем участвуют представители правительства края, спортивных организаций, Федерального агентства по туризму и АСИ, инвесторы. Ключевая тема форума - развитие спортивных направлений, которые развиваются на строящемся курорте "Белокурихе-2" начиная с 2016 года. Бизнес инициировал этот проект, чтобы обсудить назревшие вопросы и привлечь новых инвесторов.

Теги
РоссияАлтайский край
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