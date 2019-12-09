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Общежитие загорелось в Иркутской области

Из здания эвакуировались семь человек

ТАСС, 9 декабря. Пожар возник в здании общежития педагогического колледжа в Иркутской области на площади 216 кв. метров. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 04:40 мск произошел пожар на первом этаже общежития. Загорелся коридор на первом этаже, а также бытовые помещения на общей площади 216 кв. метров", - сказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, здание двухэтажное, из брусьев. В настоящий момент есть угроза распространения огня на второй этаж. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек.

В региональном управлении МЧС сообщили о локализации возгорания. "Пожар в общежитии локализован на площади 159 квадратов. Погибших, пострадавших нет. На момент начала пожара в здании из 60 проживающих человек находились только семеро, они эвакуировались", - сказал собеседник агентства.

Поселок Бохан находится в 120 км от Иркутска.

В новость в 7:02 мск внесены изменения - добавлена информация о локализации возгорания. 

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