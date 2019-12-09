МВД проверит новосибирского гаишника, залившего в машину ДПС виски вместо стеклоочистителя

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит служебную проверку после появления в социальных сетях видео, на котором мужчина в форме ДПС заливает виски в бак стеклоомывателя служебного автомобиля. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Проводится проверка по данному факту, о результатах сообщим позже", - сообщили в пресс-службе регионального главка.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина, одетый в форму сотрудника ДПС достал из багажника служебного автомобиля бутылку виски и залил ее в бак для стеклоочистительной жидкости. Свои действия мужчина объяснил тем, что, с одной стороны, у него не было стеклоомывающей жидкости, а, с другой стороны, работая в ДПС, он может себе такое позволить.