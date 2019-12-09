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Спасатели предупредили о подъеме воды у села в Красноярском крае до отметки затопления

В начале декабря из-за теплой погоды были подтоплены дороги к селу Ярцево и еще нескольким поселкам на севере региона

ТАСС, 9 декабря. Спасатели МЧС предупредили о подъеме 10-13 декабря реки Енисей у села Ярцево с населением 1,5 тыс. человек в Красноярском крае до отметки затопления, сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

Дороги к селу Ярцево и еще около десяти поселкам севернее реки Кас на севере Красноярского края, где живет еще около 1,5 тыс. человек, были подтоплены из-за теплой погоды в начале декабря. Их жители остались без автомобильного сообщения с большой землей до ледостава на Енисее, который позволит открыть ледовые переправы. "На реки Енисей у села Ярцево возможно повышение уровня воды до отметки начала затопления", - говорится в сообщении. Критический уровень составляет 1330 см. 8 декабря в 10 часов утра (06:00 мск) уровень воды повышался до 1222 см, уточняется на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ледовые переправы установятся, когда морозы ниже 23 градусов продержатся несколько дней, сообщали ТАСС в Енисейском филиале "Лесосибирск-Автодор". По данным синоптиков, ближайшую неделю температура в Ярцево не опустится ниже - 22 градусов, которые прогнозируются ночью на среду, 13 декабря.

Сейчас добраться до северных населенных пунктов района можно только на вертолете. Он летает несколько раз в неделю. Поселки пока обеспечены припасами, хватает топлива и продуктов, работает санавиация. Количество авиарейсов увеличат к Новому году, если погода не позволит открыть зимники.

Теги
РоссияКрасноярский край
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