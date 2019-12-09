Росатом в 2023 году запустит в Сибири вторую установку по переработке урановых хвостов

ЗЕЛЕНОГОРСК /Красноярский край/, 9 декабря. /ТАСС/. Вторую установку по переработке в полезное сырье обедненного гексафторида урана (ОГФУ), в том числе поставляемого в Россию из Германии, запустят на "Электрохимическом заводе" Росатома под Красноярском в 2023 году. Об этом в понедельник заявил генеральный директор завода Сергей Филимонов на встрече с экологами и общественниками.

"Буквально в эти дни мы подписываем контракт с фирмой Orano по поставке второй установки W-ЭХЗ. В 2023 году мы должны запустить ее в эксплуатацию, соответственно объемы переработки ОГФУ удвоятся и достигнут 20 тыс. тонн в год", - заявил Филимонов.

По его словам, первая установка уже десять лет успешно работает на заводе. За это время было переработано свыше 95 тыс. тонн ОГФУ. Из него были получены и отгружены потребителям 4,8 тыс. тонн 40-процентной фтористоводородной кислоты, тысяча тонн 70-процентной фтористоводородной кислоты, 1,2 тыс. тонн безводного фтористого водорода. Также из него получается безопасная закись-окись урана, которую используют для получения МОКС-топлива на атомных станциях нового поколения.

С работой установки по обесфториванию урана в ходе технического тура в понедельник ознакомились представители общественности: глава эколого-правового центра "Беллона" Александр Никитин, председатель Красноярского экологического союза Николай Зубов, учредитель фонда "Гражданин" Максим Шингаркин, организация "Зеленый крест" и другие экологи. В тур также были приглашены представители Greenpeace ("Гринпис"), которые в последний момент отказались от участия, рассказали организаторы.

Что такое ОГФУ

Обедненный гексафторид урана - ценное многоцелевое урановое сырье, подлежащее дальнейшему использованию. В мировой практике ОГФУ не относится к категории радиоактивных отходов. Запасы ОГФУ рассматриваются как вторичный источник уранового сырья.

В Росатоме отмечали, что обедненный уран не считается радиоактивными отходами (РАО) и в России, потому что, в соответствии с российским законом "Об использовании атомной энергии", РАО признаются материалы, не подлежащие дальнейшему использованию.

Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не на захоронение, а на обогащение: полученный в результате продукт (обогащенный уран) поставляют на экспорт. Росатом с помощью технологии обесфторивания переводит материал, который остается после обогащения (вторичный ОГФУ), в химически безопасную форму оксида урана (закиси-окиси обедненного урана). В дальнейшем из ОГФУ получают сырье для производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Также процесс обращения с ОГФУ позволяет получить фторсодержащие материалы, используемые в разных отраслях промышленности, в том числе нефтяной.

Ранее в Росатоме отмечали, что новый контракт с компанией Urenco по ввозу уранового сырья "был заключен после глубокой проработки и изучения всех факторов, влияющих на проект, и является частью сформированной внутри госкорпорации "Росатом" программы по обращению с ОГФУ".