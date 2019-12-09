Экологи: переработка и хранение "урановых хвостов" из Германии под Красноярском безопасны

ЗЕЛЕНОГОРСК /Красноярский край/, 9 декабря. /ТАСС/. Временное хранение и переработка обедненного гексафторида урана (ОГФУ) из Германии на "Электрохимическом заводе" Росатома под Красноярском экологически безопасны, сообщили в понедельник ТАСС представители общественных "зеленых" организаций, посетившие завод.

Ранее "Техснабэкспорт" (компания Росатома) заключила контракт с зарубежной компанией Urenco на обогащение ОГФУ. Кроме того, на заводе перерабатывается обедненный уран российского происхождения. Сырье с помощи технологии обесфторивания переводится в химически безопасную форму оксида урана (закиси-окиси обедненного урана). В дальнейшем из него получается сырье для производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

"То, что мы увидели, меня обрадовало, технический тур был крайне полезен. Стало понятно, что технология, которая применяется для переработки ОГФУ, необходима и экологически безопасна. Мы посмотрели все, что хотели, и убедились в том, что нет никаких угроз с точки зрения экологической безопасности для хранения и переработки этого сырья", - сказал глава эколого-правового центра "Беллона" Александр Никитин.

По его словам, только малая доля ОГФУ привозится из-за рубежа, в основном на предприятии перерабатываются российские "хвосты".

Экологи ознакомились с переработкой ОГФУ в закись-окись урана с получением фтороводородной кислоты и безводного фтористого водорода, осмотрели площадку хранения "урановых хвостов" и закиси-окиси урана, которая используется для получения МОКС-топлива на атомных станциях нового поколения.

Об охране контейнеров

"Мы осмотрели состояние хранения ОГФУ в российских и иностранных контейнерах и продукта его переработки в закись-окись урана. Жаль, что не все экологи приехали, потому что было много спекуляций. Завод очень хорошо охраняется, все контейнеры наблюдаются, аппаратурное оснащение исключает нештатные ситуации. О проблеме переработки обедненного урана много лет говорили экологи. Сегодня эта программа принята, наращиваются мощности, и Росатом фактически выполняет те рекомендации, которые активисты предлагали 20 лет назад. Это планомерный процесс, и он идет ровно так, как и должен идти", - добавил учредитель общественного экологического фонда "Гражданин" Максим Шингаркин.

В техническом туре на предприятие также участвовали председатель Красноярского экологического союза Николай Зубов, организация "Зеленый крест" и другие экологи. В тур также были приглашены представители Гринпис России, которые, по словам организаторов, отказались от участия в последний момент.

Что такое ОГФУ

ОГФУ или обедненный гексафторид урана - ценное многоцелевое урановое сырье, подлежащее дальнейшему использованию. В мировой практике ОГФУ не относится к категории радиоактивных отходов. Запасы ОГФУ рассматриваются как вторичный источник уранового сырья.

В Росатоме отмечали, что обедненный уран не считается радиоактивными отходами (РАО) и в России, потому что в соответствии с российским законом "Об использовании атомной энергии" РАО признаются материалы, не подлежащие дальнейшему использованию.

Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не на захоронение, а на обогащение: полученный в результате продукт (обогащенный уран) поставляется на экспорт. Росатом с помощью технологии обесфторивания переводит материал, который остается после обогащения (вторичный ОГФУ), в химически безопасную форму оксида урана (закиси-окиси обедненного урана). В дальнейшем из ОГФУ получается сырье для производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Также процесс обращения с ОГФУ позволяет получить фторсодержащие материалы, используемые в разных отраслях промышленности, в том числе нефтяной.