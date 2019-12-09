РЖД готовы рассмотреть вопрос о скидке на вывоз коксующегося угля для компаний Кузбасса

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовы индивидуально рассматривать заявки угольных компаний Кузбасса на предоставление скидки по экспортным перевозкам коксующегося угля по аналогии со скидками на железнодорожные перевозки, которые действуют на отгрузку энергетического угля. Для всех компаний действующий тариф меняться не будет, сообщил в понедельник заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов на совещании по вопросам перевозок угля железнодорожным транспортом.

В настоящий момент РЖД предоставляет угольщикам Кузбасса скидки в виде отмены "экспортной надбавки" (7,41%) на перевозку энергетического угля, цены на который значительно снизились в текущем году на мировых рынках, в направлении припортовых станций Северо-Кавказской и Северо-Западной железной дороги. Соответствующих договоренностей удалось достичь в ходе трехсторонних переговоров между РЖД, угольными компаниями и руководством региона. Данные скидки будут действовать до конца текущего года. Угольные компании, которые добывают уголь коксующихся марок, в сентябре просили распространить действие понижающих коэффициентов и на них.

"От РЖД получен ответ, что компания не считает целесообразным изменять действующий уровень тарифов на экспортные перевозки коксующегося угля, но готова рассматривать вопрос в каждом конкретном случае при соответствующем обосновании", - сказал Панов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента угольной промышленности региона, предлагалось ввести понижающие коэффициенты на перевозку коксующегося угля марок КО, КС, КСН.