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В Омске зафиксировано семикратное превышение ПДК ядовитого хлороводорода

Содержание газа превышало норму в Ленинском округе города

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало 7 декабря в Омске превышение в 7,4 раз предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода (хлороводород). Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

"7 декабря 2019 года содержание хлорида водорода составило 7,4 ПДК в Ленинском АО. В остальных округах города превышения ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий", - говорится в сообщении.

Хлорид водорода или хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушение и воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже гибели.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

Теги
РоссияОмская область
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