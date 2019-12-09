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Паводок в Иркутской области

"Молодежка ОНФ" раздала пострадавшим от паводка в Иркутской области более 5,8 т овощей

С 10 по 12 декабря продукты будут развозить в населенных пунктах Тулунского района, с 13 по 15 декабря - в Нижнеудинском районе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Иркутской области, чей урожай был уничтожен летним паводком, получили от активистов молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежки ОНФ" более 5,8 тонны овощей. Об это сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Сводные отряды "Молодежки ОНФ" раздают овощи жителям, которые остались без урожая из-за наводнения. Помощь производится из расчета на человека: 30 кг картофеля, 30 кг лука и 40 кг моркови. Команда "Молодежки ОНФ" работает в наиболее отдаленных районах Иркутской области - Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском - по 333 адресам. За выходные активисты раздали пострадавшим более 5,8 тонны овощей", - говорится в сообщении.

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Как сказал руководитель "Молодежки ОНФ", заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич, в воскресенье помощь была направлена по 40 адресам. Раздачу овощей отряды "Молодежки ОНФ" продолжат в течение недели, с 10 по 12 декабря продукты будут развозить в населенных пунктах Тулунского района, с 13 по 15 декабря - в Нижнеудинском районе, уточнили в пресс-службе.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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