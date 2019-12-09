"Молодежка ОНФ" раздала пострадавшим от паводка в Иркутской области более 5,8 т овощей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Иркутской области, чей урожай был уничтожен летним паводком, получили от активистов молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежки ОНФ" более 5,8 тонны овощей. Об это сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Сводные отряды "Молодежки ОНФ" раздают овощи жителям, которые остались без урожая из-за наводнения. Помощь производится из расчета на человека: 30 кг картофеля, 30 кг лука и 40 кг моркови. Команда "Молодежки ОНФ" работает в наиболее отдаленных районах Иркутской области - Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском - по 333 адресам. За выходные активисты раздали пострадавшим более 5,8 тонны овощей", - говорится в сообщении.