"Молодежка ОНФ" раздала пострадавшим от паводка в Иркутской области более 5,8 т овощей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Иркутской области, чей урожай был уничтожен летним паводком, получили от активистов молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежки ОНФ" более 5,8 тонны овощей. Об это сообщила в понедельник пресс-служба движения.
"Сводные отряды "Молодежки ОНФ" раздают овощи жителям, которые остались без урожая из-за наводнения. Помощь производится из расчета на человека: 30 кг картофеля, 30 кг лука и 40 кг моркови. Команда "Молодежки ОНФ" работает в наиболее отдаленных районах Иркутской области - Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском - по 333 адресам. За выходные активисты раздали пострадавшим более 5,8 тонны овощей", - говорится в сообщении.
Как сказал руководитель "Молодежки ОНФ", заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич, в воскресенье помощь была направлена по 40 адресам. Раздачу овощей отряды "Молодежки ОНФ" продолжат в течение недели, с 10 по 12 декабря продукты будут развозить в населенных пунктах Тулунского района, с 13 по 15 декабря - в Нижнеудинском районе, уточнили в пресс-службе.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.