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Победителем "Кубка Преактум: Практики будущего" стал проект "умных" ценников для торговли

Студент Новосибирского государственного технического университета Георгий Зорин получил на реализацию проекта 400 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новосибирский проект "умных" ценников для торговых сетей Seller стал победителем V Всероссийского конкурса "Кубок Преактум: Практики будущего". Его автор, студент Новосибирского государственного технического университета Георгий Зорин, получил получил грант на развитие проекта в 400 тыс. рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Кубок Преактум: Практики будущего" посвящен развитию предпринимательских навыков у студентов и школьников. Его проводят сообщество "Преактум" и Кружковое движение НТИ при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика". Всего на конкурс учащиеся 378 учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет подали более 2,5 тыс. заявок. Суперфинал состоялся в Москве.

"Проект-победитель - программно-аппаратный комплекс Seller - это инструмент увеличения прибыли торговых сетей, который меняет цены на товар автоматически в зависимости от показателей ценообразования и без участия дополнительного персонала выводит стоимость на электронные ценники. Система анализирует данные по продажам, проверяет остатки товаров на складе, сроки годности продуктов и с помощью математических алгоритмов и нейронных сетей вычисляет наилучшую с точки зрения прибыли стоимость товара. Далее система производит ценообразование и выводит стоимость на ценник", - сообщили в пресс-службе.

Каждый ценник состоит из электронной бумаги, платы и пластикового корпуса. Он крепится на полочном держателе и подключается по беспроводной сети к компьютеру. По словам авторов проекта, стоимость их "умных" ценников на 20-30% ниже зарубежных аналогов.

Победители региональных этапов конкурса в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Казани также получили гранты, размер каждого из них составил 100 тыс. рублей. В этих этапах победили проекты системы сбора и передачи показаний приборов учета коммунальных услуг, платформа для анализа и прогнозирования маркетинговых показателей бизнеса и проект, который позволяет превратить в игру процесс подготовки к ЕГЭ.

"Наша миссия - развитие предпринимательства в России. И в нашем пятом всероссийском конкурсе "Кубок Преактум: Практики будущего" мы собрали рекордное количество заявок и лично поработали с тысячью молодых предпринимателей на интенсивах по всей стране. Это говорит о распространении предпринимательской культуры в школах и вузах и высокой актуальности таких образовательных форматов", - процитировала пресс-служба слова руководителя "Преактума" Игната Зайончковского.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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