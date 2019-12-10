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В иркутском селе, где школьники пересекали реку вброд, построили мост

Дорожное сообщение между селом Капсал и деревней Батхай было нарушено с 1993 года

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Эхирит-Булагатского района Иркутской области по требованию прокуратуры построили мост через реку Куда, которую дети из деревни Батхай пересекали вброд, чтобы попасть в школу в соседнее село Капсал. Дорожное сообщение между населенными пунктами было нарушено в 1993 году, сообщается на сайте областной прокуратуры.

"В 2017 году прокуратурой <...> принято коллективное обращение граждан о защите нарушенных прав. Жители ставили вопрос о необходимости строительства моста через реку Куда с целью восстановления дорожного сообщения между селом Капсал и деревней Батхай, которое фактически было утрачено с 1993 года. <…> Решением суда требования прокурора были удовлетворены. Администрацией района в ноябре 2018 года заключен муниципальный контракт на строительство моста на общую сумму 34,2 млн рублей, в настоящее время строительство моста завершено", - говорится в сообщении.

Прежний мост между населенными пунктами был разрушен. Добраться на машине из Батхая в Капсал можно было только по объездной дороге протяженностью 85 км. Как сообщал ТАСС, в 2013 году в Эхирит-Булагатском районе появился школьный автобус, который забирал детей в том числе из Батхая, однако периодически школьники пересекали реку Куда вброд, чтобы добраться до соседнего села.

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