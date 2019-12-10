Новосибирские власти планируют передачу акций стадиона "Спартак" для его реконструкции

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области планирует безвозмездно получить у мэрии регионального центра 43% акций стадиона "Спартак", одной из старейших спортивных арен страны, нуждающейся в срочном ремонте. Это позволит провести реконструкцию стадиона, сообщил во вторник ТАСС министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов во вторник.

"Мэрия Новосибирска передает нам (правительству области - прим. ТАСС) эти акции. Впоследствии мы как держатели акций будем вносить какие-то изменения относительно ремонта стадиона или его реконструкции, арена давно требует ремонта, она очень востребована нашими спортивными школами - как областными, так и муниципальными", - сказал Ахапов.

На заседании комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике министр попросил депутатов Заксобрания согласовать безвозмездную передачу 43,6% акций департаменту имущественных отношений Новосибирской области. В случае приобретения доли ОАО "Спартак" акционером от региона будет выступать областное Министерство физической культуры и спорта.

Сейчас ОАО "Стадион "Спартак" на 56,34% принадлежит АО "РАТМ-Холдинг", остальные - комитету по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска. РАТМ-Холдинг владеет контрольным пакетом акций стадиона "Спартак" с 2006 года, а также является соучредителем ФК "Сибирь", расформированного в 2019 году, для которого "Спартак" был домашней ареной. Как пояснил Сергей Ахапов, действия по ремонту стадиона будут согласованы с руководством компании.

"Сегодня функционирование стадиона "Спартак" обеспечивает "РАТМ-Холдинг", но мы находимся с ними в диалоге, вопрос ремонта мы с ними обсуждали. Стадион 1927 года постройки и, конечно, ремонт требует дополнительных вливаний, поэтому, если такая возможность будет у правительства Новосибирской области, мы постараемся системно из года в год что-то улучшать", - пояснил Ахапов.

Ранее гендиректор стадиона Александр Алтухов сообщал ТАСС, что трибуны, освещение и другая инфраструктура "Спартака" требуют срочного ремонта, иначе они придут в аварийное состояние, и проводить матчи будет нельзя.