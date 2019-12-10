{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирские власти планируют передачу акций стадиона "Спартак" для его реконструкции

43% ценных бумаг передадут правительству региона

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области планирует безвозмездно получить у мэрии регионального центра 43% акций стадиона "Спартак", одной из старейших спортивных арен страны, нуждающейся в срочном ремонте. Это позволит провести реконструкцию стадиона, сообщил во вторник ТАСС министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов во вторник.

"Мэрия Новосибирска передает нам (правительству области - прим. ТАСС) эти акции. Впоследствии мы как держатели акций будем вносить какие-то изменения относительно ремонта стадиона или его реконструкции, арена давно требует ремонта, она очень востребована нашими спортивными школами - как областными, так и муниципальными", - сказал Ахапов.

На заседании комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике министр попросил депутатов Заксобрания согласовать безвозмездную передачу 43,6% акций департаменту имущественных отношений Новосибирской области. В случае приобретения доли ОАО "Спартак" акционером от региона будет выступать областное Министерство физической культуры и спорта.

Сейчас ОАО "Стадион "Спартак" на 56,34% принадлежит АО "РАТМ-Холдинг", остальные - комитету по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска. РАТМ-Холдинг владеет контрольным пакетом акций стадиона "Спартак" с 2006 года, а также является соучредителем ФК "Сибирь", расформированного в 2019 году, для которого "Спартак" был домашней ареной. Как пояснил Сергей Ахапов, действия по ремонту стадиона будут согласованы с руководством компании.

"Сегодня функционирование стадиона "Спартак" обеспечивает "РАТМ-Холдинг", но мы находимся с ними в диалоге, вопрос ремонта мы с ними обсуждали. Стадион 1927 года постройки и, конечно, ремонт требует дополнительных вливаний, поэтому, если такая возможность будет у правительства Новосибирской области, мы постараемся системно из года в год что-то улучшать", - пояснил Ахапов.

Ранее гендиректор стадиона Александр Алтухов сообщал ТАСС, что трибуны, освещение и другая инфраструктура "Спартака" требуют срочного ремонта, иначе они придут в аварийное состояние, и проводить матчи будет нельзя.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Новосибирске перекрыт канал поставки черной икры и камчатских крабов
Их доставляли с Дальнего Востока грузовыми самолетами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС