В омском зоопарке из-за аномальной оттепели проснулись бурые медведи

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Бурые медведи в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье Омской области проснулись из-за аномального потепления до плюс двух градусов в первой декаде декабря. Об этом ТАСС во вторник сообщила представитель зоопарка Наталья Болотова.

"В этом году стоит очень теплая погода для декабря, и бурые медведи Маша и Фома в выходные проснулись, вышли на улицу. Их хорошенько накормили, они посмотрели, что еще не весна, и залезли обратно в свои домики. Сейчас пока не видно, уснули ли они, но пока никто не выходит. На всякий случай домики у них открыты", - сказала Болотова.

Как ТАСС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского гидрометцентра Елена Адаренко, североатлантические циклоны принесли в Омскую область в начале декабря аномально теплую погоду. "В первой декаде месяца температура воздуха оказалась выше нормы на 6-8 градусов, в дневные часы она повышалась до плюс 2 градусов. Оттепели - явление редкое для нашей территории. За весь период наблюдения с 1900 года абсолютный максимум температуры в декабре был плюс 4 градуса", - сказала Адаренко.

По словам Болотовой, теплая погода повлияла и на гималайских медведей. "Гималайцы Кузя и Даша пока вообще не засыпали. Правда, и на улицу они почти не выходят, утром вылезают покушать, а потом уходят обратно в берлогу", - отметила представитель зоопарка. Она добавила, что медведи организуют себе импровизированные берлоги прямо в домиках, сгребая сено и солому.

Всего в Большереченском зоопарке шесть медведей: три бурых и три гималайских. Для зимней спячки им необходима температура не выше 10 градусов мороза, рассказала Болотова. По прогнозу синоптиков, дневная температура около ноля градусов продержится еще несколько дней.

Не могут заснуть из-за оттепели и медведи в новосибирском зоопарке. "Они еще не спят, их спячка зависит от погодных условий. Снега выпало достаточное количество, но погода еще достаточно теплая. Как только дневная температура уйдет в постоянный минус, тогда и подготовка будет [к спячке]", - сказали ТАСС в новосибирском зоопарке.