Экс-глава "Мостовика" предстанет перед судом по обвинению в неуплате 415 млн руб. налогов

ТАСС, 10 декабря. Бывший руководитель и владелец НПО "Мостовик" Олег Шишов, осужденный за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в особо крупном размере, обвиняется в неуплате 415,4 млн рублей налогов на доходы физических лиц, удержанных предприятием из зарплат работников. Как сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ, расследование этого дела завершено, оно направлено в суд.

"Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента"). По данным следствия, с января по октябрь 2014 года в нарушение требований налогового законодательства генеральный директор ООО "НПО "Мостовик" при наличии реальной финансовой возможности не перечислил в государственный бюджет удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических лиц в общей сумме около 415,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в Следственном комитете, Шишов свою вину не признал. "Однако следствием собраны достаточные доказательства, в том числе проведены две объемные судебно-бухгалтерские экспертизы, на основании которых утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения", - сообщает СК.

В пресс-релизе прокуратуры Омской области уточняется, что Шишов удержанные с работников средства израсходовал в личных интересах, в том числе на погашение кредитных обязательств предприятия, в которых являлся личным поручителем.

Экс-глава "Мостовика" 16 сентября 2016 года был приговорен Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В этом сроке был учтен приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве океанариума. В конце марта 2017 года Шишов вышел на свободу - было удовлетворено его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Летом 2017 года Омский областной суд постановил взыскать с него причиненный ущерб на общую сумму 635 млн рублей.