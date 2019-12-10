Вода в кузбасском городе Тайга теперь соответствует нормам

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Водопроводная вода в кузбасском моногороде Тайга, где несколько лет наблюдалось превышение ПДК марганца, теперь соответствует санитарным нормам и может применяться для приготовления пищи. Новая система фильтрации на местном водоканале введена в работу и производит очистку воды до необходимых параметров качества, сообщил ТАСС глава города Михаил Теремецкий.

Проблемы с качеством питьевой воды в Тайге, где проживают около 25 тыс. человек, возникали на протяжении нескольких лет, в 2017 году из-за превышения ПДК марганца дважды вводился режим ЧС, было возбуждено два уголовных дела. Проблемы с повышенным содержанием марганца были и в 2018 году. В зависимости от сезона ПДК могли быть превышены в 5-10 раз. Власти были вынуждены ежедневно с помощью водовозов доставлять воду населению и на социальные объекты.

"У нас установлены и запущены в работу четыре блока ультрафильтрации, смонтированы системы коагуляции и флокуляции (методы химической обработки - прим. ТАСС). Роспотребнадзором проведены многоступенчатые проверки [качества водопроводной воды], и снято прежде действующее предписание о подвозе доброкачественной питьевой воды населению и в социальные учреждения. Сейчас вода соответствует нормам СанПиНа, все показатели вписываются в ПДК", - сказал Теремецкий.

Он пояснил, что проведен этап реконструкции насосно-фильтровальной станции, на реализацию которого из областного бюджета выделено 145,7 млн руб. и 5,2 млн руб. из местного бюджета. В настоящий момент ведутся пуско-наладочные работы.

Ранее ТАСС сообщал, что по результатам экспертного заключения, превышение ПДК в водопроводной воде в Тайге наблюдалось из-за загрязнения марганцем реки Яя, откуда производится водозабор. При этом загрязнение не носит техногенного характера, а является природным явлением.