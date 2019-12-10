{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вода в кузбасском городе Тайга теперь соответствует нормам

Несколько лет в водопроводной воде здесь наблюдалось превышение ПДК марганца, в 2017 году в городе дважды вводился режим ЧС

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Водопроводная вода в кузбасском моногороде Тайга, где несколько лет наблюдалось превышение ПДК марганца, теперь соответствует санитарным нормам и может применяться для приготовления пищи. Новая система фильтрации на местном водоканале введена в работу и производит очистку воды до необходимых параметров качества, сообщил ТАСС глава города Михаил Теремецкий.

Проблемы с качеством питьевой воды в Тайге, где проживают около 25 тыс. человек, возникали на протяжении нескольких лет, в 2017 году из-за превышения ПДК марганца дважды вводился режим ЧС, было возбуждено два уголовных дела. Проблемы с повышенным содержанием марганца были и в 2018 году. В зависимости от сезона ПДК могли быть превышены в 5-10 раз. Власти были вынуждены ежедневно с помощью водовозов доставлять воду населению и на социальные объекты.

"У нас установлены и запущены в работу четыре блока ультрафильтрации, смонтированы системы коагуляции и флокуляции (методы химической обработки - прим. ТАСС). Роспотребнадзором проведены многоступенчатые проверки [качества водопроводной воды], и снято прежде действующее предписание о подвозе доброкачественной питьевой воды населению и в социальные учреждения. Сейчас вода соответствует нормам СанПиНа, все показатели вписываются в ПДК", - сказал Теремецкий.

Он пояснил, что проведен этап реконструкции насосно-фильтровальной станции, на реализацию которого из областного бюджета выделено 145,7 млн руб. и 5,2 млн руб. из местного бюджета. В настоящий момент ведутся пуско-наладочные работы.

Ранее ТАСС сообщал, что по результатам экспертного заключения, превышение ПДК в водопроводной воде в Тайге наблюдалось из-за загрязнения марганцем реки Яя, откуда производится водозабор. При этом загрязнение не носит техногенного характера, а является природным явлением.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Третьяк: IIHF должна поддержать мнение Фазеля по отношению к проведению ЧМ в России
Глава IIHF после решения комитета соответствия WADA говорил ТАСС о том, что перенос турнира недопустим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС