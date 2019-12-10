В Республике Алтай к 75-летию Победы отремонтируют 150 памятников

ТАСС, 10 декабря. Обелиски и памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, отремонтируют и реконструируют в Республике Алтай к 75-летию Победы - всего в порядок приведут 150 таких объектов. Также в регионе отремонтируют дороги, названия которых связаны с памятной датой, по федеральному проекту "Улица Победы", сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

"Всего в регионе необходим ремонт или капитальный ремонт 150 объектов, в бюджете региона предусмотрены необходимые средства на эти цели. Глава региона Олег Хорохордин во время оргкомитета по проведению празднования 75-летия Победы подчеркнул, что к 9 мая в каждом муниципальном образовании региона все работы должны быть выполнены. Поручено на местах определиться с тем, что необходимо сделать в первую очередь", - говорится в сообщении.

Также в регионе будет реализован федеральный проект "Улица Победы" - по нему планируется привести в нормативное состояние улицы, названия которых связаны с юбилейной датой. В Республике Алтай работы пройдут в восьми муниципальных образованиях на девяти улицах общей протяженностью более 11 км. Средства на ремонт заложены в бюджете региона, часть улиц будет отремонтирована по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также регион примет участие в акции "Сад памяти - сад жизни", в рамках которой по всей стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы войны. Помимо этого, в республике будет создан круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Работы по созданию учреждения планируется начать в 2020 году.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, 2020 год указом президента объявлен в РФ Годом памяти и славы. Подписан специальный указ о подготовке и праздновании юбилея Победы с призывом подойти к проведению праздничных мероприятий не формально, а искренне и творчески.

В Республике Алтай проживают 44 участника и инвалида ВОВ, 319 вдов участников Великой Отечественной войны, 967 тружеников тыла. Им оказывается предусмотренная законодательством социальная поддержка. Продолжается работа по оказанию внеочередной медицинской помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, они обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации.