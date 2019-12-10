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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Российский боксер Алоян готов участвовать в мировых соревнованиях под нейтральным флагом

В понедельник исполком WADA проголосовал за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян готов участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, если такое решение примет руководство страны в условиях санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом во вторник Алоян сообщил журналистам после победы в поединке за золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) против панамца Ронала Батисты в Кемерове.

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"Если скажет президент [Владимир Путин], он сам спортсмен, что надо ехать [под нейтральным флагом на международные соревнования], то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем также [активно] тренироваться", - сказал Алоян, отвечая на вопрос ТАСС. Он также порекомендовал другим российским спортсменам продолжать готовиться к будущим международным соревнованиям, несмотря на санкции.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Также WADA ввело запрет на посещение международных соревнований российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России, а также главы международных спортивных федераций.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне. После обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ, спортсмен был лишен серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В профессиональной карьере Алоян одержал пять побед и потерпел одно поражение.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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