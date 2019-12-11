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Омское Минприроды определило перечень предприятий, подозреваемых в выбросах хлороводорода

Предполагаемым источником загрязнения является гальваническое производство на одном из них
Омск Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Омск
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области составило перечень предприятий, которые 7 и 9 декабря могли выбрасывать ядовитый газ хлорид водорода в атмосферу Омска. Как сообщил в среду ТАСС представитель министерства, предполагаемым источником загрязнения является одно из предприятий с гальваническим производством.

В Омске в течение нескольких дней уже дважды обнаруживают выбросы хлорида водорода. 7 декабря стационарный пост мониторинга Обь-Иртышского УГМС зафиксировал 7,4 ПДК этого ядовитого газа в Ленинском округе города. 9 декабря это вещество было обнаружено сразу в трех округах Омска: Октябрьском (8,3 ПДК), Кировском (2,6 ПДК) и Советском (2,5 ПДК).

"По факту зафиксированных превышений хлорида водорода на стационарных постах Министерством природных ресурсов и экологии Омской области определен перечень предприятий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, находящихся в радиусе 5 км от постов, и в выбросах которых присутствует данное вещество. <…> Вероятным источником загрязнения является предприятие, имеющее гальваническое производство", - сказали в Минприроды.

Гальваническое производство (электрохимический метод нанесения металлических и химических покрытий) довольно широко используется в промышленности. Пятикилометровые зоны вокруг стационарных постов охватывают большое количество таких предприятий. В министерстве подчеркнули, что по объектам федерального экологического надзора работает Росприроднадзор. "В отношении предприятий будут проведены надзорные мероприятия с привлечением передвижной эколаборатории для контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон", - сказали в министерстве.

Хлорид водорода или хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушение и воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже гибели.

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