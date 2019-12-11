Бюджет Кузбасса на 2020 год приняли в окончательном чтении с дефицитом в 13,6%

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Кузбасса во втором, окончательном, чтении приняло проект закона о региональном бюджете на 2020 год с дефицитом средств в 13,6%. Разница между доходами и расходами областной казны в следующем году составит более 16,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с сессии регионального парламента.

"Параметры областного бюджета на 2020 год: доходы - 154,61 млрд рублей, расходы - 171,329 млрд рублей, дефицит без учета безвозмездных поступлений - 16,719 млрд рублей (13,6%)", - говорится в документе.

Дефицит регионального бюджета на следующий год в сравнении с первым чтением законо проекта увеличился более чем на 3%. Доходы ранее предполагались на уровне 146,5 млрд рублей, расходы - 159,5 млрд рублей при дефиците в 13 млрд рублей, или 10,5%. Председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Заксобрания Сергей Ващенко уточнил журналистам, что дефицит бюджета будет погашен за счет накопленных ранее резервов областной казны.

"В целом доходы областного бюджета увеличиваются на более чем 8 млрд рублей [за счет межбюджетных трансфертов], расходы наращиваются на 11,8 млрд рублей, соответственно, увеличивается дефицит [до 13,6%]. Дефицит существенный, безусловно, но источники для его погашения уже есть сейчас. Это остатки средств областного бюджета, резервы, которые были сформированы благодаря сдержанной бюджетной политике, по нашим оценкам, не придется прибегать даже к каким-то внешним заимствованиям", - пояснил Ващенко.

Бюджет региона на 2019 год принимался бездефицитным с равным уровнем доходов и расходов в объеме более 146 млрд рублей. Еще годом ранее - в 2018 году - в бюджете Кузбасса был предусмотрен профицит в объеме 8,7 млрд рублей при доходах 144,1 млрд и расходах 135,4 млрд рублей.

Губернатор Сергей Цивилев в своем бюджетном послании заявлял о том, что дефицит регионального бюджета в следующем году будет связан с проблемами ключевой для Кузбасса угольной отрасли, падением мировых цен на уголь и с транспортными ограничениями железных дорог по поставкам угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточены его основные потребители. В 2019 году региональная казна уже потеряла около 20 млрд рублей из-за падения цен и недостаточной провозной способности РЖД. По прогнозам на 2020 год, налоговые поступления от угольных компаний снизятся еще на 8-10 млрд к уровню текущего года.