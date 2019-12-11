Новосибирские власти в 2020 году выделят 50 млн рублей на ремонт театра Афанасьева

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Новосибирские власти в 2020 году выделят из областного бюджета 50 млн рублей для ремонта здания новосибирского театра Афанасьева, худрук которого Сергей Афанасьев ранее заявлял о своем возможном уходе из-за отсутствия необходимых условий для работы, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Театр Афанасьева на протяжении всей своей истории, около 30 лет, не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки, он размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа", в последние годы он работал в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, но к ней не могли приступить из-за отсутствия экспертизы. В декабре 2018 года проект все же прошел экспертизу, на реконструкцию здания необходимо около 450 млн рублей. Ранее власти региона сообщали, что направили в Минкультуры России заявку с просьбой пересмотреть сроки финансирования реконструкции театра с 2022-2023 годов на 2020-2021 года.

"Из областного бюджета мы планируем 50 млн рублей [на 2020 год] выделить. Федеральный бюджет 83 млн рублей в соответствии с распоряжением правительства определяет [на реконструкцию здания для размещения театра], просто не на 2020, а, по-моему, либо на 2021-й, либо на 2022 год", - сказал Голубенко.

Он пояснил ТАСС, что Минкультуры России может перенести выделение 83 млн рублей на реконструкцию здания под театр Афанасьева на более ранний срок. "Предварительно с Министерством культуры РФ проговаривали, что, возможно, в течение цикла корректировок 2020 года по федеральному бюджету, если динамика выполнения строительных работ на этом объекте будет надлежащая, то могут рассмотреть возможность переноса финансирования пораньше, то есть сдвинуть их с 2021 года на 2020 год", - сказал Голубенко.

В середине ноября худрук театра Сергей Афанасьев заявил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы, арендодатель требовал от учреждения освободить часть помещений, что ставило под угрозу существование театра. Власти пообещали урегулировать конфликт, позднее Афанасьев забрал заявление об увольнении, а вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила ТАСС, что театр может переехать на новую временную площадку до завершения реконструкции предназначенного для него здания.