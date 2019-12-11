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В администрации новосибирского парка отдыха проводятся оперативные мероприятия

По информации местных СМИ, обыски проходили в кабинете директора, бухгалтерии и других кабинетах администрации парка "Сосновый бор"

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в администрации парка культуры и отдыха "Сосновый бор" в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Проводятся оперативные мероприятия совместно с сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе мэрии Новосибирска агентству сообщили, что правоохранительным органам оказывается содействие.

По информации местных СМИ, обыски проходили в кабинете директора, бухгалтерии и других кабинетах администрации парка.

Теги
РоссияНовосибирская область
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