В администрации новосибирского парка отдыха проводятся оперативные мероприятия

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в администрации парка культуры и отдыха "Сосновый бор" в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Проводятся оперативные мероприятия совместно с сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе мэрии Новосибирска агентству сообщили, что правоохранительным органам оказывается содействие.

По информации местных СМИ, обыски проходили в кабинете директора, бухгалтерии и других кабинетах администрации парка.