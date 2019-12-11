Против чиновников на Алтае возбудили дело о халатности

БАРНАУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Михайловского района, повлекшей нанесение природной среде ущерба на сумму 170 млн рублей. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Михайловского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба"). Их действия повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения ей существенного вреда в денежном эквиваленте в размере более 170 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным регионального СУ СК, администрация Михайловского района предоставила в аренду ООО "Анатон" земельный участок для полигона твердых бытовых отходов (ТБО). В июле 2012 года предприниматель для незаконного приема отходов потребления и производства, не заключив договоры аренды и пользования, самовольно захватил участок, относящийся к категории земель сельхозназначения, за пределами арендованной территории. Более шести лет он нарушал федеральное законодательство в сфере экологии - ненадлежащим образом утилизировал химические отходы. Эти действия и повлекли загрязнение окружающей среды и создали угрозу вреда на сумму более 170 млн рублей.

По данным следствия, должностные лица органов местного самоуправления контроль за работой компании не осуществляли, хотя достоверно знали о самовольном захвате земель. В отношении директора компании в июле 2019 года был вынесен обвинительный приговор, на его имущество предпринимателя наложен арест, однако администрация Михайловского района отказалась в гражданском порядке взыскать с него средства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, и лиц, причастных к нему.