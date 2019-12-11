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В девяти населенных пунктах Алтайского края произошло аварийное отключение электричества

Восстановительные работы проводят 17 человек

БАРНАУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло в девяти населенных пунктах Алтайского края, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС региона.

"11 декабря в 15:30 (11:30 мск) поступило сообщение об отключении ВЛ 35 кВ в Бурлинском и Немецком районах. Отключения произошли в 9 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 17 человек и 5 единиц техники.

В Немецкий национальный район Алтайского края входит 12 сел с населением более 16,4 тыс. человек, в Бурлинском районе - 25 сел, где проживают 10,6 тыс. человек. Сейчас в Алтайском крае, по данным синоптиков, 5-9 градусов мороза, слабый южный ветер.

Теги
РоссияАлтайский край
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