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Прокуратура в Красноярске потребовала запретить доступ к сайтам, продающим снюс

В Железногорске ранее двое школьников попали в больницу, отравившись снюсом

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Центрального района Красноярска направила в суд три иска о запрете доступа к сайтам, продающим снюс. Об этом в среду сообщается на официальном сайте краевой прокуратуры.

"Прокуратурой района направлено три административных исковых заявления о признании информации, предоставляющей возможность приобретения дистанционным способом снюса в сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Административные исковые заявления находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в конце прошлой недели в городе Железногорске (60 км от Красноярска) в больницу попали двое школьников, отравившихся снюсом. Одного пришлось откачивать в реанимации. Сейчас они уже выписаны из больницы. Вице-мэр Железногорска Михаил Будулуца сообщил агентству, что 12 декабря в городском совете будет рассмотрен проект обращения в Законодательное собрание Красноярского края о запрете никотиносодержащих смесей.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс (сосательный табак).

Теги
РоссияКрасноярский край
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