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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Суд назначил дату рассмотрения дела экс-начальника МЧС Кузбасса о пожаре в "Зимней вишне"

16 декабря состоится предварительное слушание
Экс-начальник МЧС Кузбасса Александр Мамонтов Данил Айкин/ТАСС
Описание
Экс-начальник МЧС Кузбасса Александр Мамонтов
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова, куда Генпрокуратура РФ направила уголовное дело в отношении экс-начальника МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", назначил дату первого заседания по делу. Предварительное слушание состоится 16 декабря, сообщается на сайте суда.

"Дата предварительного слушания - 16 декабря", - говорится в электронной картотеке дел. В ходе предварительных слушаний обвиняемым Мамонтову и Терентьеву должна быть избрана мера пресечения на время судебных разбирательств, а также дата начала рассмотрения уголовного дела по существу.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев, достоверно зная о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне", не приняли мер для проведения проверки. Их халатное отношение к служебным обязанностям и непроведение проверок привели к возгоранию здания, невозможности его потушить из-за неисправности системы пожаротушения и невозможности эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты. Также следствием выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения.

Уголовное дело Мамонтова и Терентьева стало третьим материалом о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", переданным на рассмотрение в суд. В мае Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение первого уголовного дела в отношении семи обвиняемых - пожарного Сергея Генина, гендиректора "Зимней вишни" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (устанавливала в ТЦ пожарную сигнализацию) Игоря Полозиненко и инженера Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, технического директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат (собственник ТЦ) Георгия Соболева и Юлии Богдановой.

В июне в суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина. Было принято решение объединить два дела в единое судопроизводство.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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