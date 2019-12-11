Новосибирская область направит более 400 млн рублей на программу "Чистая вода" в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют увеличить финансирование региональной программы "Чистая вода" по повышению качества водоснабжения на 2020 год, ко второму чтению в проекте областного бюджета дополнительно предусмотрено 200 млн рублей на ее реализацию. Таким образом, общий объем финансирования на следующий год составит 431 млн рублей из регионального бюджета, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

"Мы практически удваиваем финансирование программы "Чистая вода" [ко второму чтению], то есть добавляем еще 200 млн рублей на 2020 год", - сказал Голубенко.

Он пояснил ТАСС, что в первом чтении в проекте регионального бюджета на 2020 год было предусмотрено выделение 231 млн рублей на реализацию программы. После рассмотрения бюджета в первом чтении, по словам Голубенко, коллегиально губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и депутатским корпусом согласовывался вопрос увеличения финансирования с тем, чтобы увеличить динамику мероприятий.

"Средства пойдут через Фонд модернизации ЖКХ через имущественный взнос", - отметил Голубенко. Сколько составил объем финансирования программы в 2019 году, он не уточнил.

Министр также отметил, что ко второму чтению после внесения поправок предусмотрено выделение дополнительных 50 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот, дополнительно 210 млн рублей будет выделено на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в Новосибирске и почти 350 млн рублей предусмотрено для оказания Новосибирску дополнительной поддержки на обеспечение роста зарплаты в бюджетной сфере.

Представители ЖКХ и энергетики Новосибирской области ранее сообщали, что основная цель программы "Чистая вода" - повышение качества питьевой воды для жителей Новосибирской области. К 2024 году планируется довести долю населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня не менее 91,8%, долю городского населения - не менее 99%. К 2024 году планируется построить и реконструировать объекты водоснабжения в 14 районах области, что обеспечит качественной питьевой водой 150 тыс. человек.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. В него входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).