Авиарейс из Урумчи в Новосибирск задержали больше чем на 36 часов

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Вылет рейса из китайского города Урумчи в Новосибирск авиакомпании S7 задержан более чем на 36 часов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в справочной новосибирского аэропорта Толмачево.

"Рейс [авиакомпании S7] Урумчи-Новосибирск задерживается", - сообщили в справочной, уточнив, что первоначально самолет должен был прилететь 11 декабря в 06:05 (02:05 мск), однако теперь рейс перенесен на 12 декабря и расчетное время составляет 18:50 (14:50 мск).

В справочной отметили, что также перенесены прилет рейса Анапа-Новосибирск (авиакомпания "НордСтар") - с 02:30 (22:30 мск) на 09:45 (05:45 мск), а также вылет рейса Новосибирск-Норильск (авиакомпания "НордСтар") - 03:50 (23:50 мск) на 10:45 (06:45 мск).

"Перенос рейсов не связан с погодными условиями на территории аэропорта, причины уточняйте в соответствующих авиакомпаниях", - отметили в справочной Толмачево. Комментарий авиакомпаний получить пока не удалось.