И. о. главы Барнаула подал документы на должность мэра

БАРНАУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Барнаула, первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата Вячеслав Франк подал документы для участия в конкурсе на должность главы города, сообщил в четверг ТАСС зампредседателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко.

"Сегодня утром в комиссию для участия в конкурсе на должность главы города Барнаула подал документы Франк Вячеслав Генрихович. Место работы - администрация города Барнаула, должность - и. о. главы города Барнаула", - сказал он.

По словам Струченко, Франк стал четвертым, кто подал документы в комиссию для участия в конкурсе. Ранее документы подал житель города Барнаула, директором собственной фирмы "Ски Лайн", зарегистрированной в Республике Алтай. Кроме того, это бизнесмен Андрей Крылов и временно безработный, юрист Алексей Шипунов. Струченко отметил, что комиссия, которая принимает документы от участников конкурса, не работает по признакам принадлежности к политическим партиям.

Ранее в алтайском региональном отделении ЛДПР определили кандидата для выдвижения на пост мэра Барнаула. Им стал руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме, индивидуальный предприниматель Алексей Скосырский. Также в региональном отделении КПРФ ТАСС сообщили, что от этой партии на пост мэра будет выдвинута депутат гордумы, доктор медицинских наук, профессор Елена Хрусталева. По данным Струченко, документы на конкурс они еще не подавали. Прием документов от потенциальных кандидатов проходит с 5 по 19 декабря, комиссия предложит гордуме не менее двух кандидатур.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума приняла 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула было возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.