Промпредприятия Новокузнецка вновь обязаны ограничить выбросы на 20% из-за погоды

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Новокузнецке второй раз за месяц из-за безветренной погоды и отсутствия осадков. Промышленные предприятия города обязаны ограничить вредные выбросы в атмосферу на 15-20%, сообщила ТАСС в четверг синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева.

На прошлой неделе из-за штиля в трех городах региона - Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске - наблюдался сильный смог с неприятным запахом в воздухе. Режим неблагоприятных метеоусловий, предписывающий предприятиям ограничить выбросы, действовал в течение четырех дней - с 1 по 4 декабря.

"У нас прекратились осадки, перестал дуть ветер, наблюдается небольшая приземная инверсия, когда температура воздуха с высотой увеличивается, а не понижается, из-за чего загрязняющие вещества не уходят из приземного слоя. Режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий - прим. ТАСС) введен до 18:00 (14:00 мск) 13 декабря, промышленным предприятиям необходимо снизить выбросы на 15-20%", - сказала Поскребышева.

По данным синоптиков, нынешний режим неблагоприятных метеоусловий будем менее продолжительным. Уже в субботу в регионе ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, возможны метели, а порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.