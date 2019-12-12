В Хакасии 31 декабря сделали выходным днем

Как менялись даты празднования Нового года в России

"Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти", - говорится в сообщении.

Также рекомендовано объявить выходным 31 декабря и муниципалитетам.

"Я принял решение и, думаю, его радостно воспримут все жители Республики Хакасия! Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем, для того чтобы 31 декабря жители региона смогли подготовиться к празднованию", - цитирует пресс-служба Коновалова.

По данным правительства республики, сейчас 31 декабря объявлено выходным еще в 12 регионах России.