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Новый год и Рождество - 2020

В Хакасии 31 декабря сделали выходным днем

В правительстве региона пояснили, что отдыхать будут госслужащие, работники республиканских госучреждений, а также предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти

ТАСС, 12 декабря. Власти Хакасии сделали 31 декабря выходным днем, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

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"Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти", - говорится в сообщении.

Также рекомендовано объявить выходным 31 декабря и муниципалитетам.

"Я принял решение и, думаю, его радостно воспримут все жители Республики Хакасия! Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем, для того чтобы 31 декабря жители региона смогли подготовиться к празднованию", - цитирует пресс-служба Коновалова.

По данным правительства республики, сейчас 31 декабря объявлено выходным еще в 12 регионах России.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичНовый год и Рождество - 2020
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