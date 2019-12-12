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Глава иркутского Заксобрания заявил, что щелок с БЦБК весной может попасть в Байкал

По словам Сергея Сокола, резервуары с черным щелоком на промплощадке предприятия находятся на расстоянии 500 м от озера, и они переполнены

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол заявил о критической ситуации с черным щелоком на промплощадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где емкости с этим веществом переполнены, и уже весной во время таяния снега или дождя содержимое может вылиться и попасть в Байкал. Об этом Сокол сообщил в четверг журналистам.

"Резервуары с черным щелоком находятся на расстоянии 500 м от Байкала. Никакого селя не надо, а просто еще один сезон дождей, потому что уже под край подошло в бочках. Пройдет дождь, и щелок пойдет через верх. Весной следующего года в момент таяния снегов можем иметь экологическую катастрофу", - сказал Сокол.

На БЦБК черный щелок использовался как питательная среда для активного ила на промышленных канализационно-очистных сооружениях. После закрытия производства на промплошадке осталось более 160 тыс. куб. м щелокосодержащей жидкости. Она находится не только в емкостях, ее также обнаружили в ливневой канализации, в законсервированных очистных сооружениях.

Как сообщал ТАСС, Байкалу также угрожает содержимое карт-накопителей, в которых хранится шлам-лигнин - отходы производства целлюлозы. В картах скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей. В результате проливных дождей, которые прошли летом, карты переполнились.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года, однако этого до сих пор не произошло. Летом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов и обратился в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика. Подряд новому оператору пока не передан.

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