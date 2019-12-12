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"Россети Сибирь" создадут сеть зарядных станций для электротранспорта в Новокузнецке

Первые три станции планируется запустить в эксплуатацию в начале 2020 года

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Новокузнецка договорились с компанией "Россети Сибирь" о создании в городе сети зарядных станций для автомобилей с электродвигателями. Планируется установить в городе около 20 электрозаправок, сообщил журналистам в четверг глава города Сергей Кузнецов.

"К реализации программы по установке заправочных станций для электромобилей мы приступим совместно с компанией "Россети Сибирь" уже в ближайшее время. Сначала планируется установить три заправочные станции, которые будут располагаться преимущественно у торговых центров и во дворах жилых микрорайонов. А в дальнейшем планируется расширение зарядной инфраструктуры города до 20 станций, в том числе установку "быстрых" зарядных станций", - сказал Кузнецов.

"Россети Сибирь" предложили муниципалитету рассмотреть возможность установки в городе "умных" опор освещения с функцией зарядки автомобилей, которые станут альтернативой стационарным электрозаправкам. "Такая опора будет не просто обеспечивать освещение, а по сути являться "высокотехнологичным хабом", который благодаря установленному на ней оборудованию способен выполнять несколько функций: от контроля дорожной ситуации и порядка до обеспечения оповещения населения и зарядки электромобилей", - приводит пресс-служба компании слова главного инженера "Энергосервисной компании Сибири" (дочерняя компания "Россети Сибирь") Олега Вебера.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии Новокузнецка, установку первых трех зарядных станций планируется начать уже в 2019 году и запустить их в эксплуатацию в начале 2020 года. Появление зарядной инфраструктуры для электромобилей и электробусов будет способствовать увеличению числа подобных машин в городе, появлению новых коммерческих операторов на рынке, услуг каршеринга и такси на базе электрокаров.

Производство таких опор планируется создать в Новокузнецке. После успешного запуска проект можно будет тиражировать и в других городах Кузбасса.

Теги
РоссияКемеровская область
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