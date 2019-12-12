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НИИ травматологии в Новосибирске не пострадает от отзыва лицензий на протезы

И. о. директора института Андрей Корыткин пояснил, что доля применения таких эндопротезов в общем объеме операций учреждения невелика

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Отзыв лицензии Росздравнадзором на ряд протезов суставов, произведенных на новосибирских предприятиях, не отразится на работе Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Цивьяна, который является одним из крупнейших в России медучреждений, специализирующихся на лечении заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. Доля применения таких эндопротезов в общем объеме операций института невелика, сообщил в пресс-центре ТАСС в четверг и. о. директора института Андрей Корыткин.

В среду стало известно, что Росздравнадзор отозвал лицензии на несколько видов эндопротезов, изготавливающихся в новосибирском медтехнопарке и на предприятии "НЭВЗ-Керамикс" (на 40% принадлежит "Роснано"), производящем наноструктурированную керамику. Причиной стали недостоверные сведения в регистрационных документах, говорится в приказах Росздравнадзора. Росздравнадзор отменил регистрацию нескольких видов эндопротезов, в частности тазобедренных и коленных суставов, которые производят в Новосибирске, а также керамических пар сопряжения для протезов.

"Уже не секрет, что ряд изделий, производимых в Новосибирске, в настоящее время у них отозваны регистрационные удостоверения, я не готов рассуждать о причинах, <…> но могу сказать, что это иногда случается. <…> Это [эндопротезы новосибирского производства] не очень большой объем от операций, которые выполняет институт. В настоящее время нет никакой паники в плане того, что это нужно срочно чем-то заменить, мы работаем абсолютно в штатном режиме, и я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Корыткин. Долю, которую составляют эндопротезы, произведенные на новосибирских предприятиях, в операциях института, Корыткин не уточнил.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИ был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.

"НЭВЗ-Керамикс" создано в 2011 году в результате подписания соглашения между компаниями "НЭВЗ-Союз" и "Роснано" о создании совместного предприятия по производству наноструктурированной керамики, которую оно выпускает для промышленных предприятий в энергетике, радиоэлектроники, машиностроении и химической промышленности. Еще одним направлением является выпуск эндопротезов тазобедренного сустава и разработка керамических протезов коленных суставов. По данным компании, на предприятии работает около 400 человек.

Летом 2019 года Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве предприятия "НЭВЗ-Керамикс". Сумма исковых требований составила почти 50 млн рублей. Позже стало известно, что производитель нанокерамики - один из крупнейших должников Новосибирской области по зарплате. В сентябре этого года руководство "НЭВЗ-Керамикс" сообщило о планах предприятия в 2020 году изготавливать керамические протезы коленных суставов, которые служат дольше, чем металлические. Тогда в разработке заинтересовались российские клиники и НИИ в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Теги
РоссияНовосибирская область
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