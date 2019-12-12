Власти Приангарья одобрили выплаты 270 пострадавшим от паводка предпринимателям

"Выплаты субсидий до 1,5 млн рублей на возобновление деятельности одобрены 270 предпринимателям, пострадавшим от наводнения. Всего на получение было подано 359 заявок, по 83 был отказ из-за неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, предоставления неполного комплекта документов", - цитирует пресс-служба председателя правительства Иркутской области Антона Логашова.

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области одобрили заявки на возобновление предпринимательской деятельности 270 бизнесменам региона, пострадавшим от паводка. Они получат субсидии до 1,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

Полученные деньги бизнесмены могут потратить на покупку или возмещение части затрат, ремонт оборудования, помещений, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, плату за аренду помещений. Всего в Иркутскую область в конце августа из федерального бюджета поступило 500 млн рублей для компенсации предпринимателям таких затрат.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В августе министерство экономического развития Иркутской области сообщало, что суммарные убытки малого и среднего бизнеса в зоне паводка составили 1,6 млрд рублей.