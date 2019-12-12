Дорогу из Тувы в Хакасию передадут на федеральный уровень

КЫЗЫЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Дорогу Абаза (Хакасия) - Ак-Довурак - Чадан (Тува) передадут на федеральный уровень, сообщил в четверг глава Тувы Шолбан Кара-оол в послании Верховному хуралу.

Как сообщалось, сейчас дорога находится в аварийном состоянии, только ремонт четырех мостов на ней требует 600 млн рублей. Длина трассы более 300 километров, пассажирские перевозки на ней запрещены.

"В настоящее время главным дорожным ведомством страны принято принципиальное решение о передаче на федеральный уровень автодороги Абакан - Абаза - Ак-Довурак - Чадан. В настоящее время идут согласительные процедуры", - сказал Кара-оол.

Дорога проходит через западные районы Тувы и выходит к пограничному пункту Хандагайты (граница с Монголией), для которого тувинские власти стремятся получить статус международного. Сейчас основной грузопоток на Хандагайты идет по федеральной дороге через Кызыл. В начале ноября пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири, сообщила, что развитие западной трассы перспективно для развития трансграничной торговли и открывает перспективу для выхода на соседние регионы - Кемеровскую и Новосибирскую области.

Как сообщал глава Тувы, в ближайшее время в реконструкцию пункта пропуска Хандагайты будет вложено 600 млн рублей, основные инвестиции придутся на 2020 год. Это позволит выйти на рынки Монголии и Китая.