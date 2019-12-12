В Иркутской области погиб срочник

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/.Военнослужащий Западного военного округа (ЗВО), который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб в результате неосторожного обращения с оружием на станции Иркутск-Сортировочный. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе округа.

"По предварительным данным, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате неосторожного обращения с оружием при нахождении на посту в составе караула по охране и сопровождению воинских грузов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что комиссия округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Приангарья уточнил, что речь идет о солдате срочной службы. Он добавил, что возбуждено уголовное дело.