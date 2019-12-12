Конкурс второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске не состоялся

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Подрядчик второго этапа строительства ледового дворца спорта в Новосибирске, который должен открыться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, не выбран из-за отсутствия заявок на конкурс, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Второй этап строительства в Новосибирске многофункциональной ледовой арены, начальная цена которого составляет 3 млрд рублей, должен начаться 1 марта 2020 года, а закончиться - 31 августа 2022 года. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области "Арена".

"В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, <...> аукцион признается несостоявшимся", - сообщается в протоколе.

Подрядчиком строительства первого этапа стала московская компания "Элинфальфа", возводившая ледовый дворец для Универсиады-2019 в Красноярске. Стоимость контракта составляет 5,7 млрд руб.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.