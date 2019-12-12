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Администрация новосибирского парка культуры и отдыха прервала работу после обысков

Сотрудники правоохранительных органов 11 декабря провели оперативные мероприятия в администрации "Соснового бора"

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Новосибирский парк культуры и отдыха "Сосновый бор" прервал работу после обысков, прошедших в учреждении утром 11 декабря, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг.

"Постфактум узнаю, что там заведено уголовное дело. В семь часов утра появились сотрудники полиции, ОМОНа, в том числе в соответствующем облачении. Подчеркиваю время, потому что это нерабочее время. Рабочее время начинается в девять утра. То есть там был только сторож. У сторожа не было ключей от всех помещений, поэтому было принято решение сотрудниками о вскрытии. Взломано три двери металлические, сейфы вскрыты. Восстановлению не подлежат. Произведено изъятие того оборудования, которое они посчитали необходимым. Вся хозяйственная деятельность в учреждении прервана", - пояснил Локоть.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области ТАСС сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в администрации парка "Сосновый бор". По информации местных СМИ, обыски проходили в кабинете директора, бухгалтерии и других кабинетах администрации парка.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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