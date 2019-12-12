В Кызыле открыли скульптуру в память о вкладе Тувы в победу над фашизмом

КЫЗЫЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Скульптурную композицию "Кызыл кош" ("Красный обоз"), установленный в память о вкладе народа Тувы в борьбу с фашизмом, открыли в Кызыле. Об этом сообщил в четверг глава региона Шолбан Кара-оол в послании Верховному хуралу.

"Буквально час назад открыли с вами будущий мемориал "Кызыл кош" - "Красный обоз", который будет символом самоотверженности в борьбе с фашизмом и трудового подвига нашего старшего поколения. Символом нашей верности исторической правде. 2020 год должен стать годом памяти о каждом солдате, о каждой маленькой и большое победе Великой Отечественной войны", - сказал Кара-оол.

По данным Минкультуры Тувы, памятник представляет собой изогнутую полукольцом девятиметровую гранитную стену с закрепленным бронзовым барельефом, изображающим сцены отправки тувинским народом обозов с продовольствием и припасами на фронт. Скульптура изготовлена в Москве, ее автор Виталий Шанов. Памятник появился в Кызыле при поддержке Российского военно-исторического общества.

Когда началась Великая Отечественная война, Тува, в те годы суверенная Тувинская Народная Республика (ТНР), встала на сторону СССР. Тувинцы передали Советскому Союзу весь свой золотой запас и все добывавшееся золото, половину поголовья домашнего скота. Из республики потоком шли "красные обозы" с одеждой, продовольствием, лекарствами для Красной Армии. С 1943 году на фронт пошли добровольцы. 11 октября 1944 года ТНР добровольно вошла в СССР, став автономией в составе России.