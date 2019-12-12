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Новосибирский НИИ восстановит объемы работы, упавшие после коррупционного скандала

Михаил Садовой, руководивший НИИ травматологии и ортопедии им. Цивьяна до начала 2018 года, в августе был приговорен к двум с половиной годам колонии

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна, являющийся одним из крупнейших в России медучреждений, специализирующихся на лечении заболеваний в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии, почти вдвое снизивший в 2018 году количество операций из-за коррупционного скандала, начал восстанавливать объемы оказания медпомощи. В 2020 году планируется провести более 6 тыс. операций, больше показателя 2019 года, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС и. о. директора института Андрей Корыткин.

Михаил Садовой, руководивший НИИ с 2006 года, покинул пост в начале 2018 года в связи с коррупционным скандалом, став фигурантом уголовного дела. Он обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В августе он был приговорен к двум с половиной годам колонии. Садовой признавал вину лишь частично, отмечая, что финансовые вопросы решал научный консультант НИИ Сергей Поскочин, который скрывается за границей. И. о. директора института была назначена Ирина Кирилова. В октябре 2019 года возглавил учреждение Андрей Корыткин. В период смены руководства и возбуждения уголовных дел объемы оказания медпомощи институтом значительно снизились. Ранее Корыткин в открытом письме заявлял, что еще в 2017 году институт делал до 11 тыс. высокотехнологичных операций в год. Увеличение объемов оказания медицинской помощи он называл одной из важнейших задач.

"Учреждение работает в штатном режиме, <…> все в рамках того госзадания, который довел наш учредитель (Минздрав РФ - прим. ТАСС) на 2019 год. К новому году подходим с выполнением государственного задания на 100%. <…> Если мы говорим о количестве операций, то в этом году мы выполнили около 6 тыс. операций, даже немного больше. На следующий год мы планируем некоторое увеличение в плане оказания медицинской помощи", - сказал Корыткин.

Сколько именно операций планируется провести в следующем году, Корыткин не уточнил. Он также не назвал количество операций, выполненных в 2018 году. По словам Корыткина, в 2018 году была "сложная ситуация" в связи с тем, что институт не с первых дней года стал оказывать медпомощь, поэтому, по его словам, этот год не является показательным.

Врач травматолог-ортопед НИИ Тариэл Мамуладзе добавил, что институт активно "занимается и будет заниматься" в том числе уникальными операциями не только для института, но и для других лечебных учреждений. "Есть операции по замещению больших, огромных дефектов: частей таза, четверти, до 40% таза при онкологических операциях, в городе Томске такие операции проводим. Это любые операции, связанные с замещением дефекта, их становится со временем больше, и постепенно эта цифра увеличивается, и объем дефекта тоже становится больше", - сказал Мамуладзе.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИ был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.

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