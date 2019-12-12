В Омске загорелся цех по ремонту автомобилей на площади 400 кв. метров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в цехе по ремонту автомобилей в Омске, площадь возгорания составила 400 кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар возник в 13:59 мск в помещении цеха по ремонту автомобилей. По предварительной информации, площадь пожара составляет 400 кв. метров. Есть угроза распространения огня по всей площади цеха", - сказали в пресс-службе. Общая площадь цеха - 10 тыс. кв. метров.

Информация о пострадавших не поступала, эвакуация не проводилась.