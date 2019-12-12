Пожар в цехе по ремонту автомобилей в Омске локализован

ТАСС, 12 декабря. Пожарные локализовали возгорание в помещении цеха по ремонту автомобилей в Омске на площади 450 кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщил старший оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Омской области Андрей Рахвалов.

"Пожарным удалось локализовать пожар в 15:49 мск на 450 кв. метрах, в 15:56 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения", - сказал он.

По словам Рахвалова, информация о пострадавших не поступала.

Пожар возник помещении цеха по ремонту автомобилей в Омске в 13:59 мск. Сообщалось о возгорании на 400 кв. метрах при угрозе распространения огня по всей площади цеха.