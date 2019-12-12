Газпром построит в Омской области за два года четыре газораспределительные станции

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году приступит к строительству в Омской области четырех газораспределительных станций (ГРС), которые позволят газифицировать ряд районов региона, увеличить темпы газификации населенных пунктов и приступить к газификации частного сектора в Омске, сообщил в четверг журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин.

"С 2020 года "Газпром" планирует начать строительство четырех крупных объектов, от которых и зависит газификация нашей области. Это ГРС-29, ГРС "Налимовская", "г. Называевск" и "Валуевская". Часть объектов будет завершена в 2020 году, часть из-за сложности строительства - в 2021 [году]", - сказал Марыгин, не уточняя стоимость объектов.

По его словам, строительство новых ГРС позволит начать работы по газификации частного сектора Омска и ряда районов. "Это Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы. Более того, в перспективе это возможность подачи газа на север области", - сказал Марыгин.

В настоящий момент в Омской области газ подается в 26 из 32 районов. Среди них - Знаменский, Тевризский и Тарский районы на севере региона, которые снабжаются газом из уже истощенного Тевризского газоконденсатного месторождения.

Министр отметил, что в последние годы в Омской области ежегодно газифицируется около 6 тыс. квартир. "На 2020 год такое количество - это уже программа-минимум. В целом мы планируем газифицировать 7 тыс. жилых помещений. Когда возведут ГРС, темпы эти, конечно, значительно увеличатся - и по срокам, и по количеству жилья", - пояснил Марыгин ТАСС.

Районам выделили 120 млн рублей на погашение долгов за газ

Правительство Омской области выделило муниципальным районам субсидии на 120 млн рублей для погашения долгов за газ, сообщил также Марыгин.

Перед началом отопительного сезона "Газпром межрегионгаз Омск" ограничил за долги подачу газа ряду теплоснабжающих компаний региона, после оплаты части задолженности ограничения были сняты. По договоренности с поставщиком газа регион должен до начала 2020 года снизить до 1 млрд рублей общую задолженность за газ, которая на 1 сентября составляла 1,5 млрд рублей.

"По последним изменениям бюджета субсидии районам составили порядка 120 млн рублей, плюс собственные средства муниципальных районов, плюс средства по возмещению за льготные тарифы. В целом районами было оплачено порядка 200 млн рублей, практически все муниципальные предприятия районов погасили свою задолженность [за газ]", - сказал Марыгин.

Он добавил, что вопрос по погашению задолженности решает и муниципальная "Тепловая компания", которая обеспечивает теплом 90% жителей Омска. Ее долг за газ в начале сентября составлял около 500 млн рублей. "К тому же начался отопительный сезон, "Тепловой компании" идут платежи от населения, которые сразу же направляются в счет погашения долга, так что задолженность понемногу уменьшается", - сказал министр.

По его мнению, задача по снижению долга за газ до 1 млрд рублей до начала года будет выполнена.