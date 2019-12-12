Производительность комплекса переработки шлака Северской ТЭЦ составит 180 тыс. т в год

ТАСС, 12 декабря. Мобильный комплекс, создаваемый учеными Томского политехнического университета (ТПУ) для тепловой электростанции (ТЭЦ) Росатома в Северске (Томская область), будет перерабатывать 180 тыс. т золошлаковых материалов в год. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

Уникальный комплекс для переработки отходов ТЭЦ, входящей в состав Сибирского химического комбината (Топливная компания Росатома "ТВЭЛ"), представлен на VI ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо-2019", которая проходит в Москве 11-12 декабря.

"Производительность [комплекса] составит 180 тыс. т в год и позволит получать из продуктов сгорания угля, находящихся сегодня на золоотвале, продукты, интересные рынку. Их можно использовать в энергетике, нефтедобыче, при производстве строительных материалов и в других отраслях. Заказчиком работ выступает компания "Русатом Гринвэй", входящая в госкорпорацию "Росатом" и занимающаяся проектами по обработке и утилизации опасных отходов", - говорится в сообщении.

Установка позволит обрабатывать продукты, образующиеся при горении угля, без применения химических реактивов. Они будут разделяться на компоненты, почти 100% которых можно использовать в промышленности (прошедшие термическую обработку остатки угля, алюмосиликаты и др). Масса золоотвала Северской ТЭЦ составляет более 9 млн т.

ТПУ также представляет на выставке в Москве установки по очистке воды "Гейзер ТМ" с использованием технологий дополненной реальности, которые используются на территории региона в рамках программы "Чистая вода". В экспозиции университетских инжиниринговых центров участвует Инжиниринговый центр неорганических материалов ТПУ.

В работе "Вузпромэкспо" принимает участие более 100 российских вузов и научных организаций, 26 инжиниринговых центров и более 50 компаний.