{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Производительность комплекса переработки шлака Северской ТЭЦ составит 180 тыс. т в год

Комплекс создают ученые Томского политехнического университета

ТАСС, 12 декабря. Мобильный комплекс, создаваемый учеными Томского политехнического университета (ТПУ) для тепловой электростанции (ТЭЦ) Росатома в Северске (Томская область), будет перерабатывать 180 тыс. т золошлаковых материалов в год. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

Уникальный комплекс для переработки отходов ТЭЦ, входящей в состав Сибирского химического комбината (Топливная компания Росатома "ТВЭЛ"), представлен на VI ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо-2019", которая проходит в Москве 11-12 декабря.

"Производительность [комплекса] составит 180 тыс. т в год и позволит получать из продуктов сгорания угля, находящихся сегодня на золоотвале, продукты, интересные рынку. Их можно использовать в энергетике, нефтедобыче, при производстве строительных материалов и в других отраслях. Заказчиком работ выступает компания "Русатом Гринвэй", входящая в госкорпорацию "Росатом" и занимающаяся проектами по обработке и утилизации опасных отходов", - говорится в сообщении.

Установка позволит обрабатывать продукты, образующиеся при горении угля, без применения химических реактивов. Они будут разделяться на компоненты, почти 100% которых можно использовать в промышленности (прошедшие термическую обработку остатки угля, алюмосиликаты и др). Масса золоотвала Северской ТЭЦ составляет более 9 млн т.

ТПУ также представляет на выставке в Москве установки по очистке воды "Гейзер ТМ" с использованием технологий дополненной реальности, которые используются на территории региона в рамках программы "Чистая вода". В экспозиции университетских инжиниринговых центров участвует Инжиниринговый центр неорганических материалов ТПУ.

В работе "Вузпромэкспо" принимает участие более 100 российских вузов и научных организаций, 26 инжиниринговых центров и более 50 компаний.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Путин назначил новых врио губернаторов Иркутской области и ЕАО
Речь идет об Игоре Кобзеве и Ростиславе Гольдштейне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС