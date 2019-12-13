На модернизацию водоснабжения города Тайга направят 776 млн рублей

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Власти кузбасского моногорода Тайги, где несколько лет были проблемы с качеством водопроводной воды из-за повышенного содержания марганца, заключили трехстороннее концессионное соглашение с администрацией Кемеровской области и коммунальным предприятием "Тайгинское ВКХ" (работает под управлением "Северо-Кузбасской энергетической компании"), по которому до 2029 года на модернизацию городской системы водоснабжения планируется направить 776 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил глава города Михаил Теремецкий.

Проблемы с качеством питьевой воды в Тайге, где проживают около 25 тыс. человек, возникали на протяжении нескольких лет, в 2017 году из-за превышения ПДК марганца дважды вводился режим ЧС, были возбуждены два уголовных дела. Проблемы с повышенным содержанием марганца были и в 2018 году. В зависимости от сезона ПДК могли быть превышены в пять-десять раз. Власти были вынуждены ежедневно с помощью водовозов производить доставку воды населению и на социальные объекты.

"Согласно концессионному соглашению, на модернизацию городской системы водоснабжения и водоотведения планируется за этот период [с 2019 по 2029 год] направить 776 млн рублей, в том числе более 336 млн рублей бюджетных средств. Изношенность сетей высокая, задач много: предстоит замена городских сетей водоснабжения, системы канализации", - сказал Теремецкий.

Он пояснил, что на первом этапе к 2022 году будут построены и введены в эксплуатацию новые станции по очистке воды в четырех поселках Тайгинского городского округа, на это будет направлено около 30 млн рублей. Также рамках концессионного соглашения запланировано строительство новых водоводов общей протяженностью свыше 16 км. Большой объем работ предусмотрен по модернизации системы канализации: в городе будут построены новые блочно-модульные очистные сооружения и две канализационных насосных станции, реконструирована главная городская насосная станция, проложены новые коллекторы.

В конце ноября завершился этап реконструкции насосно-фильтровальной станции, усовершенствована система очистки, что позволило довести ее качество до требований санитарных норм. Роспотребнадзором снято прежде действующее предписание о подвозе питьевой воды населению и в социальные учреждения.

Ранее ТАСС сообщал, что по результатам экспертного заключения, превышение ПДК в водопроводной воде в Тайге наблюдалось из-за загрязнения марганцем реки Яя, откуда производится водозабор. При этом загрязнение не носит техногенного характера, а является природным явлением.